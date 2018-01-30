موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ستُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ستكون مباراة الأهلي والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث سوف تكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورتس وقناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / ميدو جابر / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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