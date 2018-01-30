موعد مباراة العين الإماراتي والمالكية البحريني بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والمالكية في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق العين الإماراتي نظيره فريق المالكية البحريني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك في إطار الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والمالكية

ستُقام مباراة العين والمالكية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والمالكية

ستكون مباراة العين والمالكية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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