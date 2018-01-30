الأهلي يرفع عدد لاعبيه المعارين للدوري السعودي إلى 6 لاعبين

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق على رحيل ثلاثة نجوم جدد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك إلى صفوف بعض الأندية في الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد وافق على رحيل النجم صالح جمعة إلى صفوف نادي الفيصلي السعودي، إضافة إلى موافقته على رحيل النجم حسين السيد إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، كما وافق أيضاً على رحيل النجم عمرو بركات إلى صفوف نادي الشباب السعودي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعبين الثلاثة سوف يقومون بتجديد عقودهم أولاً مع النادي الأهلي، ومن ثم سوف يرحلون إلى أنديتهم الجديدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي فقط أي حتى الصيف المقبل، على أن يعود بعدها كلاً من الثلاثي إلى صفوف القلعة الحمراء مع انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وكان النادي الأهلي سبق وأن وافق في الميركاتو الشتوي الحالي على إعارة كلاً من النجم عماد متعب إلى صفوف نادي التعاون السعودي، إضافة إلى إعارة النجم أحمد الشيخ إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، كما وافق أيضاً على إعارة النجم مؤمن زكريا إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

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