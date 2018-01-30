اجتماع هام لمجلس الخطيب غداً الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعاً في غاية الأهمية في يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك من أجل حسم العديد من الملفات الخاصة بالنادي الأهلي إضافة إلى اعتماد الصفقات المتبقية في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال ذلك الاجتماع سوف يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي باعتماد عقود الصفقات الجديدة التي نجح النادي الأهلي في إتمامها في الآونة الأخيرة، وهي صفقة النجم الواعد صلاح محسن القادم من نادي إنبي إضافة إلى صفقة النجم محمد شريف القادم من نادي وادي دجلة وأيضاً صفقة محمد الجزار القادم من نادي كهرباء الإسماعيلية.

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وفي خلال ذلك الاجتماع أيضاً سوف يتم مناقشة العديد من الملفات الإدارية الأخرى الخاصة بالنادي الأهلي، وتحديداً الخاصة بالإنشاءات الجديدة في فروع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، علماً بأن الاجتماع سوف يتم عقده في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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