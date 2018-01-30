موعد مباراة ارسنال وسوانزي سيتي بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره فريق أرسنال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة ارسنال وسوانزي سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وسوانزي سيتي

ستكون مباراة ارسنال وسوانزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم أمام سوانزي سيتي

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: شكودران موستافي / لوران كوسيلني / روب هولدينغ

خط الوسط: هيكتور بيليرين / جاك ويلشير / تشاكا / ناتشو مونريال / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

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