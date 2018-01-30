موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 30/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق هدرسفيلد تاون نظيره فريق ليفربول في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

ستكون مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: جاي غوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب فريق ليفربول يورغن كلوب

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