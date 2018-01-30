زيزو يكشف عن الموعد الرسمي لتقديم نجم الأهلي الجديد صلاح محسن

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كشف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن الموعد الرسمي الذي سوف يتم فيه تقديم النجم الواعد صلاح محسن إلى جماهير النادي الأهلي ووسائل الإعلام، وذلك بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي أن النادي الأهلي سوف يُقدم نجمه الجديد صلاح محسن إلى وسائل الإعلام وجماهير النادي الأهلي في يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من عمر الشهر الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصفقة قد حسمها بشكل رسمي بعدما تم الاتفاق مع مجلس إدارة إنبي برئاسة المهندس علاء خشب على كافة التفاصيل.

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وقد أشارت العديد من التقارير في الساعات القليلة الماضية أن عقد النجم الواعد صلاح محسن مع النادي الأهلي سوف يكون لمدة أربعة سنوات ونصف، فيما سوف تصل قيمة الصفقة إلى مبلغ 35 مليون جنيه مصري مما يجعلها صفقة الموسم للنادي الأهلي من الناحية المالية.

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