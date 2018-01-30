نجم الزمالك يرفض نهائياً فكرة رحيله إلى سموحة في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد رفض نهائياً فكرة رحيله إلى صفوف نادي سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي وخاصة وأنه سوف يدخل ضمن صفقة تبادلية بين الناديين.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتفق على إجراء صفقة تبادلية مع المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وذلك من خلال انتقال كلاً من الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود عبد العزيز إلى صفوف نادي الزمالك، وفي مقابل ذلك انتقال كلاً من الثنائي أحمد توفيق ومحمد مجدي إلى صفوف نادي سموحة.

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ولكن ومن جانبه رفض النجم أحمد توفيق ذلك الأمر تماماً، وأبلغ مجلس إدارة نادي الزمالك أنه إما سوف يبقى مع نادي الزمالك حتى ينتهي عقده أو سوف يحصل على الاستغناء الخاص حتى يُقرر مصيره بيده والنادي الذي سوف يلعب له في بقية أطوار الموسم الحالي.

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