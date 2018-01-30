تعرف على أبرز تصريحات النجم صلاح محسن بعد انضمامه رسمياً للأهلي

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قام النجم الواعد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي الجديد بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على صفقة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف نادي إنبي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أعرب النجم صلاح محسن عن سعادته البالغة بانضمامه أخيراً إلى صفوف النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي سوف يكون بمثابة البوابة نحو الدخول في حسابات المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى النجم الواعد صلاح محسن أن يكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي وعشاقه، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه سوف يبذل أقصى مجهود لديه من أجل الدخول في حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في يوم غداً الأربعاء، وذلك من خلال تقديم اللاعب بشكل رسمي إلى وسائل الإعلام وجماهير النادي الأهلي، علماً بأن عقد النجم الواعد صلاح محسن سوف يمتد لمدة خمس سنوات مع النادي الأهلي، بينما من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى مبلغ 35 مليون جنيه مصري.

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