عرض جديد من الزمالك لطنطا لإنهاء إعارة مصطفى محمد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم عرضاً جديداً إلى مجلس إدارة نادي طنطا، وذلك من أجل إنهاء إعارة اللاعب الواعد مصطفى محمد مهاجم فريق طنطا لكي يعود من جديد إلى ناديه الأصلي الزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لا يزال يضغط بقوة على مجلس إدارة نادي طنطا، وذلك من أجل إنهاء إعارة المهاجم مصطفى محمد حتى يعود من جديد إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن العرض الجديد من نادي الزمالك يشمل انتقال بعض اللاعبين الواعد من قطاع الناشئين بنادي الزمالك إلى صفوف نادي طنطا، علماً بأن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي سبق وأن رفض تماماً فكرة إنهاء إعارة اللاعب مصطفى محمد في الميركاتو الحالي نظراً لحاجة فريق طنطا إلى خدماته في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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