إيهاب جلال ينفي نهائياً شائعات حدوث مشكلة بينه وبين نجم الزمالك

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك بخصوص حدوث مشكلة بينه وبين نجم فريق الزمالك على هامش تحضيرات الفريق لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء نفى الكابتن إيهاب جلال نهائياً كل الشائعات التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول مشادة كلامية بينه وبين النجم طارق حامد لاعب فريق الزمالك في مران الفريق يوم أمس الإثنين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن النجم طارق يُعتبر من أكثر اللاعبين الملتزمين داخل فريق الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً يقوم بتأدية الحصص التدريبية بشكل جدي دائماً كما يقوم أيضاً بتنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني للفريق على أرض الملعب بشكل مثالي.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن إيهاب جلال أن النجم طارق حامد لديه روح قتالية كبيرة وأيضاً إصرار وتركيز حاد سواء في المباريات أو حتى في الحصص التدريبية، وإضافة لذلك أيضاً يتمتع بشخصية طيبة للغاية من بين الجميع داخل فريق الزمالك.

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