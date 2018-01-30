تعرف على كواليس انضمام محمد شريف إلى النادي الأهلي

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كشف النجم الواعد محمد شريف لاعب النادي الأهلي الجديد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن كواليس انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك في صفقة لم يكن يتوقعها أي أحد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد اللاعب الواعد محمد شريف بأن وكيل أعماله تامر النحاس اتصل به هاتفياً في مساء يوم أمس الإثنين، وفي خلال هذه المكالمة أكد تامر النحاس لمحمد شريف بوجود رغبة كبيرة من جانب النادي الأهلي في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب محمد شريف إلى أنه رحب كثيراً بفكرة انضمامه إلى النادي الأهلي، ولكن وفي الوقت ذاته طلب من وكيل أعماله تامر النحاس أن تكون عملية المفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي.

وهو الأمر الذي تم من جانب النادي الأهلي في صباح اليوم الثلاثاء، ليجتمع بعدها مجلس إدارة نادي وادي دجلة مع اللاعب محمد شريف ويتم حسم أمر الصفقة بشكل رسمي، علماً بأن عقد اللاعب محمد شريف مع النادي الأهلي سوف يمتد لمدة أربعة سنوات ونصف، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من جانب النادي الأهلي إما خلال الساعات القليلة القادمة أو في يوم غداً الأربعاء.

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