مانشستر سيتي يُعلن رسمياً تعاقده مع النجم الفرنسي لابورت

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي الواعد إيميريك لابورت قادماً من صفوف نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، وذلك في الصفقة الوحيدة لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقد قام نادي مانشستر سيتي بنشر بيان عبر موقعه الرسمي به التفاصيل الكاملة للصفقة، علماً بأنها تُعتبر أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي حيث وصلت قيمتها إلى مبلغ 65 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه السابق أتليتك بيلباو.

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وعقب توقيعه للعقد مباشرة أعرب النجم الفرنسي إيميريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي الجديد عن سعادته البالغة بانضمامه إلى النادي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتطلع بشكل كبير إلى العمل تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

بعض مهارات المدافع الفرنسي إيميريك لابورت نجم مانشستر سيتي الجديد

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