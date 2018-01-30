حمادة صدقي يكشف عن مهاجم منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل

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كشف الكابتن حمادة صدقي المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني المصري للشباب اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن مهاجم المنتخب الوطني المصري الأول، وذلك في مشاركة الفراعنة المنتظرة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن حمادة صدقي أن النجم الواعد صلاح محسن المنتقل حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي، سوف يكون هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر في مونديال روسيا المقبل، وذلك عطفاً على الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب الواعد والتي تؤهله لقيادة خط الهجوم للمنتخب الوطني.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حمادة صدقي إلى أنه سوف يقوم بترشيح النجم الواعد صلاح محسن إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وخاصة وأن صلاح محسن سوف يكون هو الحل المثالي لأزمة منتخب مصر في خط الهجوم التي عانى منها طوال الفترة الماضية.

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