فيديو: اتحاد جدة يعود بفوز صعب من خارج أرضه على حساب مضيفه أُحد

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نجح فريق اتحاد جدة السعودي بالعودة بفوز ثمين من خارج أرضه على حساب مضيفه المتواضع فريق أُحد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وقد سجل الهدف الوحيد لفريق اتحاد جدة في المباراة اللاعب زياد الشافعي في الدقيقة الثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق اتحاد جدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما استقر رصيد فريق أُحد عند خمسة عشر نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

ملخص مباراة اتحاد جدة وأُحد

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