مانشستر سيتي يُبدي رغبته جدياً في ضم الثعلب الجزائري رياض محرز

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضاً رسمياً وقياسياً اليوم إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع الثعلب الجزائري رياض محرز في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي قد فاجأ الجميع بذلك العرض المغري للغاية، والذي وصلت قيمته إلى مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، على أمل أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الجميع في إنجلترا كان يعلم بأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز كان مرتبط بشكل كبير للغاية مع إما نادي أرسنال أو نادي ليفربول، إلا أن رغبة نادي مانشستر سيتي في حسم الصفقة تبدو أكبر بناءً على رغبة كبيرة أيضاً من جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

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