مرتضى منصور: مفاجأة كبيرة لجماهير نادي الزمالك خلال 24 ساعة

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير نادي الزمالك، وذلك بخصوص تعاقدات النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي سوف يتعاقد مع مهاجم أفريقي من الطراز الرفيع خلال 24 ساعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك قد وافق على انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن المهاجم الأفريقي الجديد الذي سوف يتعاقد معه نادي الزمالك ليس هو المغربي أيوب الكعبي مهاجم نادي نهضة بركان المغربي، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الصفقة سوف يتم حسمها بشكل رسمي يوم غداً الأربعاء قبل غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

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