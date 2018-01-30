مرتضى منصور يكشف عن السبب الحقيقي وراء تراجع الزمالك عن ضم شريف

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي وراء تراجع نادي الزمالك عن فكرة ضم اللاعب محمد شريف لاعب نادي وادي دجلة، والذي انتقل اليوم رسمياً إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد المستشار مرتضى منصور أن اللاعب محمد شريف كان على قائمة المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم الدخول نهائياً في أي مفاوضات مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة.

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ويأتي ذلك بناءً على نصيحة الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن كل الأنباء التي ترددت من طرف وسائل الإعلام والصحف المصرية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع نادي وادي دجلة مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

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