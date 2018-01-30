تعرف على تشكيلة الأهلي الأساسية في مباراة القمة أمام الإسماعيلي

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر، وذلك في مباراة القمة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإسماعيلي بعد ساعة تقريباً من الآن على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

حيث تكونت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية على النحو التالي: محمد الشناوي / باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / وليد أزارو.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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