فيديو: التعادل المثير يحسم مباراة مصر المقاصة مع الداخلية

Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المباراة المثيرة التي جمعت بين فريق مصر المقاصة وبين ضيفه فريق الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من أحمد سامي في الدقيقة الخامسة والستين ومروان حمدي في الدقيقة السابعة والستين، فيما سجل أهداف فريق الداخلية كلاً من ناصر المنسي في الدقيقة الخامسة والأربعين وأحمد صابر في الدقيقة الثانية والسبعين.

Advertisements

وعلى إثر ذلك التعادل رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع في الترتيب، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

أهداف مباراة مصر المقاصة والداخلية

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيلة الأهلي الأساسية في مباراة القمة أمام الإسماعيلي