فيديو: التعاون يُحقق فوزاً هاماً على النصر بمشاركة “الحضري” و”متعب”

Advertisements

حسم فريق التعاون المباراة المرتقبة التي جمعت بينه وبين ضيفه الثقيل فريق النصر عقب فوزه عليه بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق التعاون الوحيد اللاعب ريكاردو ماتشادو في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما استقر رصيد فريق النصر عند 27 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

هدف فريق التعاون الوحيد أمام فريق النصر

إقرأ أيضاً: فيديو: التعادل المثير يحسم مباراة مصر المقاصة مع الداخلية