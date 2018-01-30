فيديو: التعاون يُحقق فوزاً هاماً على النصر بمشاركة “الحضري” و”متعب”

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فيديو: التعاون يُحقق فوزاً هاماً على النصر بمشاركة “الحضري” و”متعب”
جماهير نادي التعاون

حسم فريق التعاون المباراة المرتقبة التي جمعت بينه وبين ضيفه الثقيل فريق النصر عقب فوزه عليه بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق التعاون الوحيد اللاعب ريكاردو ماتشادو في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما استقر رصيد فريق النصر عند 27 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

هدف فريق التعاون الوحيد أمام فريق النصر

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