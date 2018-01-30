فيديو: تشيلسي على مشارف التعاقد رسمياً مع نجم جاره اللندني ارسنال

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي أن نادي تشيلسي الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو، وذلك قادماً من صفوف نادي أرسنال خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش سوف تحسم الصفقة رسمياً يوم غداً الأربعاء قبل غلق الميركاتو الشتوي أبوابه بساعات قليلة فقط، وذلك من خلال دفع مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني إلى إدارة نادي أرسنال من أجل الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن السبب الرئيسي وراء إتمام الصفقة هي رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في التعاقد مع مهاجم صريح ومخضرم من جهة، وهي الصفات التي يجدها في المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، وإضافة لذلك أيضاً توجد ميزة أخرى في الصفقة وأن الفرنسي أوليفيه جيرو يُمكنه أن يُشارك مع فريق تشيلسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل فقد وافق المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو على الرحيل عن صفوف نادي أرسنال لسببين، وهما عدم مشاركته بصفة أساسية بشكل دائم طوال الفترة الماضية بسبب تواجد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت دائماً في التشكيلة الأساسية.

بينما يكمن السبب الثاني في اقتراب نادي أرسنال من التعاقد رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، وهو الأمر الذي يعني بالتالي أن الفرنسي أوليفيه جيرو سوف يفقد مكانه نهائياً في تشكيلة فريق الغانرز مما يُهدد بالتالي تواجده في مونديال روسيا المقبل رفقة المنتخب الفرنسي.

بعض أهداف ومهارات النجم الفرنسي أوليفيه جيرو

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