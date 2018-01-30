دياز يكشف عن مستقبله مع ليون وإمكانية عودته إلى ريال مدريد

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كشف النجم الدومينيكاني الواعد ماريانو دياز مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي حالياً ونادي ريال مدريد الإسباني سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي، عن مستقبله مع ناديه الحالي أولمبيك ليون وأيضاً عن احتمالية عودته مرة أخرى إلى النادي الملكي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد النجم ماريانو دياز أن نادي ريال مدريد هو بيته الذي نشأ فيه، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يرغب دون أدنى شك في العودة من جديد إلى صفوف الريال في المستقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم ماريانو دياز إلى أن خطوة انتقاله إلى نادي أولمبيك ليون في الصيف الماضي كانت أفضل خيار له في مسيرته الرياضية، وخاصة وأنه قد تحدث مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الذي نصحه بدوره بالرحيل في الوقت الراهن من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات حتى يتطور مستواه بشكل أكبر.

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