فيديو: الهلال يقلب الطاولة على الرائد ويُعزز صدارته للترتيب

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حقق فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق الرائد بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخراً في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الهلال كلاً من مجاهد المنيع في الدقيقة الثانية والخمسين وريفاس في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق الرائد اللاعب سلطان السوادي في الدقيقة الثالثة عشر، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري السعودي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق الهلال موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، فيما استقر رصيد فريق الرائد عند ثلاثة عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

هدف الهلال الأول في المباراة

هدف الهلال الثاني في المباراة

هدف الرائد الوحيد في المباراة

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