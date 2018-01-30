فيديو: الأهلي يحسم الديربي أمام الشباب وهدف جديد من “مؤمن زكريا”

Advertisements

حسم فريق أهلي جدة مباراة القمة عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أهلي جدة كلاً من اليوناني فيتفازيدس في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء ومؤمن زكريا في الدقيقة السابعة والثمانين ومهند عسيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما سجل أهداف فريق الشباب كلاً من محمد بن يطو في الدقيقة الثانية عشر وهتان باهبري في الدقيقة الرابعة عشر.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أهلي جدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما استقر رصيد فريق الشباب عند 25 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

هدف فريق الشباب الأول في المباراة

الهدف الثاني لفريق الشباب في المباراة

الهدف الأول لفريق أهلي جدة في المباراة

الهدف الثاني لفريق أهلي جدة في المباراة عبر “مؤمن زكريا”

الهدف الثالث لفريق أهلي جدة في المباراة

تصريحات النجم مؤمن زكريا بعد نهاية المباراة

إقرأ أيضاً: فيديو: الهلال يقلب الطاولة على الرائد ويُعزز صدارته للترتيب