فيديو: الحاوي يقتل الدراويش في الوقت القاتل ويحسم الدوري لمصلحة الأهلي

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قاد النجم وليد سليمان فريقه الأهلي إلى الانتصار بشق الأنفس على حساب ضيفه فريق الإسماعيلي في مباراة القمة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وكان النجم وليد سليمان قد دخل المباراة في شوطها الثاني كلاعب بديل، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه نجح في تسجيل هدف الفوز لمصلحة فريقه في المباراة وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار المهم للغاية رفع فريق الأهلي رصيده إلى 51 نقطة متربعاً على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك، فيما استقر رصيد فريق الإسماعيلي عند 42 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

وبالتالي ارتفع الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط كاملة، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب، وهو ما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي قد حسم أمر لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بنسبة كبيرة للغاية.

الهدف الوحيد لفريق الأهلي في المباراة

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