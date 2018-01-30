فيديو: أبو جريشة يكشف عن أسباب هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي

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قام الكابتن محمد محسن أبو جريشة المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على خسارة فريقه، والتي جاءت على يد فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ في مباراة قمة الأسبوع في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد الكابتن محمد محسن أبو جريشة أن فريقه قدم أدائاً جيداً للغاية في المباراة بالرغم من الخسارة في الوقت القاتل قبل النهاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فشل فريقه في استغلال الفرص أمام مرمى فريق الأهلي كان سبباً رئيسياً في الخسارة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد محسن أبو جريشة على أن خبرة فريق الأهلي الكبيرة إضافة إلى الغيابات المؤثرة في صفوف فريق الدراويش كان لها تأثير في المباراة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي لا تزال قائمة.

تصريحات الكابتن محمد محسن أبو جريشة بعد نهاية المباراة

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