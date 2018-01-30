فيديو: سيد عبد الحفيظ يسخر من مرتضى منصور بعد الفوز على الإسماعيلي

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على فوز فريقه، والذي جاء على حساب ضيفه فريق الإسماعيلي في مباراة القمة بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب برج العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الفوز على فريق الإسماعيلي يُعتبر في غاية الأهمية، وذلك من أجل توسيع الفارق في الصدارة سعياً للحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنافسة في الموسم الحالي تُعتبر أصعب من المواسم السابقة بسبب تلاحم المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قام الكابتن سيد عبد الحفيظ بالرد على تصريحات المستشار مرتضى منصور والتي هاجم فيها مسئولي النادي الأهلي في اليومين الماضيين بسبب الصفقات، حيث قال الكابتن سيد عبد الحفيظ: “لو أن المستشار مرتضى منصور كان يُعطينا الصفقات مثلما قال منذ عام 2005م، فيجب علينا أن نقوم بتوجيه الشكر له، لأننا حصدنا 33 لقباً منذ عام 2005م.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “لسنا من نوعية الأندية التي تتعاقد مع 17 أو 18 صفقة لا نحتاج لها، لكننا نتمم الاتفاق مع الصفقات التي نحتاجها فقط أياً كان سعرها”.

تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد نهاية المباراة وسخريته من المستشار مرتضى منصور

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