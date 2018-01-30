فيديو: ليفربول يعود من جديد إلى سكة الانتصارات و “صلاح” يُسجل ركلة جزاء

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عاد فريق ليفربول من جديد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه السهل خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر يناير الحالي على ملعب جون سميث.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الألماني إيمري كان في الدقيقة السادسة والعشرين والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة والأربعين، قبل أن يختتم الفرعون المصري والنجم محمد صلاح أهداف فريقه من خلال تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً مناصفة مع فريق تشيلسي لحين انتهاء جميع مباريات الجولة يوم غداً الأربعاء، فيما استقر رصيد فريق هدرسفيلد تاون عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى في هذه الجولة تعرض فريق أرسنال للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل أهداف فريق سوانزي سيتي في المباراة كلاً من سام كلوكاس في الدقيقة الرابعة والثلاثين والدقيقة السادسة والثمانين وجوردان أيوه في الدقيقة الحادية والستين، فيما سجل الإسباني ناتشو مونريال هدف فريق أرسنال الوحيد في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

هدف محمد صلاح في المباراة

ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

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