البدري يصدم جماهير الأهلي بخصوص عودة حسام غالي

Advertisements

قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي على العديد من الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في يوم أمس الثلاثاء، وذلك بخصوص عودة النجم المخضرم حسام غالي إلى صفوف النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن حسام البدري أن موضوع عودة النجم حسام غالي لم يتم عرضه على الجهاز الفني لفريق الأهلي حتى هذه اللحظة بشكل رسمي من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

Advertisements

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه في حالة كان الأمر صحيحاً مثلما ذكرت مختلف وسائل الإعلام، فمن المفترض أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني لفريق الأهلي وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب سواء بالرفض أو الموافقة.

إقرأ أيضاً: فيديو: ليفربول يعود من جديد إلى سكة الانتصارات و”صلاح” يُسجل ركلة جزاء