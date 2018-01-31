ميدو: الزمالك يسير في الطريق الصحيح مع إيهاب جلال

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تحدث الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وتحديداً عن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن فريق الزمالك يسير في الطريق الصحيح مع الكابتن إيهاب جلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بسبب تولي الكابتن إيهاب جلال السيطرة وخاصة من الناحية اختيار الصفقات التي يتعاقد معها بعكس ما كان يحدث سابقاً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد حسام ميدو على ضرورة تأثر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بنتائج فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز في بقية أطوار الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنافسة على اللقب قد انتهت ويجب التركيز الآن على كلاً من لقبي كأس مصر وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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