قرار حاسم من البدري بخصوص مستقبل نجمي الأهلي

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً حاسماً في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص مستقبل كلاً من نجمي فريق الأهلي في ظل العديد من العروض التي وصلت لهما في الآونة الأخيرة من الدوري السعودي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن حسام البدري أنه قد رفض نهائياً فكرة رحيل كلاً من الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كلاً من الثنائي يُعتبران من الركائز الأساسية في تشكيلة فريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على استحالة التفريط في خدمات كلاً من النجمين مهما حدث ومهما كانت المغريات المادية سواء للنادي الأهلي أو حتى لهما، مؤكداً في ختام تصريحاته بأنه سوف يتم عقد جلسات خاصة مع كلاً من الثنائي في الفترة القادمة أجل تجديد عقودهما مع النادي الأهلي.

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