أهلي جدة السعودي يكشف عن مستقبل مؤمن زكريا في الدوري السعودي

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كشف مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن مستقبل النجم المصري مؤمن زكريا مع فريق أهلي جدة في الدوري السعودي، وخاصة بعد تألقه بشكل ملفت للغاية في أول مباراتين له بقميص فريق أهلي جدة.

فمن خلال تصريحات في صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد أحمد بوعودة مدير التعاقدات في نادي أهلي جدة أن مجلس إدارة النادي يُفكر جدياً في تقديم عرض رسمي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم مؤمن زكريا بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد أحمد بوعودة على أن أي لاعب يتألق مع فريق أهلي جدة بشكل لافت ويُثبت نفسه، فمن الصعب التخلي عنه وهو الأمر الذي يبدو أنه سوف يحدث مع النجم مؤمن زكريا في حالة استمر تألقه حتى نهاية الموسم الحالي.

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