ميدو يوجه ضربة قوية لمرتضى منصور بخصوص النجم الواعد محمد شريف

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بإحراج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص النجم الواعد محمد شريف المنتقل حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “للأسف فوجئت بالأمس برئيس نادي الزمالك يقول بأن المفاوضات توقفت مع محمد شريف بعد توصية مني، وهنا أقسم بالله العظيم بأني لم أتحدث مع أي شخص بشأن محمد الذي أعتبره واحد من أفضل المواهب في مصر”.

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كما أضاف أيضاً: “كيف لي أن أتحدث بشكل سلبي عن لاعب أعتبره أخ صغير لي، وتعبت كثيراً من أجل تطويره داخل الملعب وخارجه، وأتحدث معه ومع هلال ومرعي ومرموش كل يوم بأن الله سوف يكافئهم نتيجة تنفيذ تعليماتي واجتهادهم، إما بالاحتراف الخارجي أو بالانتقال للزمالك أو الأهلي”.

وفي ختام حديثه قال: “هتجنن من امبارح ليس رئيس النادي يقول كده؟، الحقيقة زعلان جداً من الزج باسمي في موضوع ليس لي علاقة به، رغم أني لم أتأخر يوماً عن خدمة نادي الزمالك دون مقابل حتى في أشد خلافاتي مع مجلس الإدارة”.

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