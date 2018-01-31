رئيس نادي نهضة بركان: رحيل الكعبي إلى الزمالك مجرد شائعات

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قام المغربي مجيد مضران رئيس مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي على الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص اقتراب نجم الفريق الواعد أيوب الكعبي من الرحيل إلى نادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أكد المغربي مجيد مضران أن رحيل النجم الواعد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لم يدخل معه في أي مفاوضات رسمية على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد مجيد مضران رئيس مجلس إدارة نادي نهضة بركان على أن النجم الواعد أيوب الكعبي يُعتبر بمثابة جوهرة للفريق من الصعب التفريط فيها في الوقت الحالي، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه من الممكن السماح له بالرحيل عن النادي بعد نهاية مونديال روسيا المقبل ولكن ذلك مقابل دفع مبلغ 10 مليون درهم مغربي أي حوالي مبلغ 20 مليون جنيه مصري لأي نادي يرغب في التعاقد معه.

بعض أهداف ومهارات النجم المغربي الواعد أيوب الكعبي

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