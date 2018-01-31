موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق بورنموث في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

ستُقام مباراة تشيلسي ومنافسه بورنموث في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث

ستكون مباراة تشيلسي وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / ويليان

خط الهجوم: ألفارو موراتا

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