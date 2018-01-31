موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش بمشاركة “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون

ستُقام مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرخيو أغويرو

المؤتمر الصحفي للإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي

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