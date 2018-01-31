موعد مباراة ستوك سيتي وواتفورد بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق واتفورد في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وواتفورد

ستُقام مباراة ستوك سيتي وواتفورد في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وواتفورد

ستكون مباراة ستوك سيتي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

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