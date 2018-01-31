موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة بينما سيكون المعلق علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينج / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندر هيريرا / أليكسيس سانشيز / بول بوغبا / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / هيونغ مين سون

خط الهجوم: هاري كين

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوتشيتينو

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