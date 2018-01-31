فيديو: أرسنال يتعاقد رسمياً مع الفهد الغابوني أوباميانغ

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك في اليوم الأخير من عمر فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث نشر نادي أرسنال بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، وفي خلال ذلك البيان أكد نادي أرسنال أن الفهد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ صاحب ال28 عاماً قد انضم رسمياً إلى صفوف نادي أرسنال في عقد طويل الأمد دون ذكر قيمة الصفقة.

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وفي إطار البيان أيضاً أشاد نادي أرسنال كثيراً بالمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، حيث أكد قال النادي أن أوباميانغ يُعتبر أحد أفضل المهاجمين على مستوى العالم والدليل على ذلك أنه قد نجح في تسجيل 98 هدفاً لمصلحة فريقه السابق بوروسيا دورتموند وذلك في 144 مباراة شارك فيها في مسابقة الدوري الألماني.

بعض أهداف ومهارات النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ

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