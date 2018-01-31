موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 31/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق إنبي نظيره فريق الزمالك في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ستُقام مباراة الزمالك وإنبي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري على عدة قنوات مصرية فضائية على القمر الصناعي نايل سات، وهذه القنوات هي قناة النيل للرياضة وقناة دي إم سي سبورتس وقناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / إسلام جمال / أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد الشامي / أيمن حفني / عماد فتحي

خط الهجوم: نانا بوكو

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