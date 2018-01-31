اجتماع طارئ بين الخطيب وحسام غالي.. تعرف على التفاصيل

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يشهد المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة حالياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي اجتماعاً طارئا، وذلك بين كلاً من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والنجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي ابن النادي الأهلي.

حيث يأتي ذلك الاجتماع تمهيداً إلى توقيع النجم المخضرم حسام غالي على عقد انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي مع احتمالية التجديد إلى نهاية العام الحالي 2018م، علماً بأن هذه الخطوة تأتي بعدما فسخ النجم حسام غالي عقده بالتراضي مع مجلس إدارة نادي النصر السعودي.

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هذا ويشهد الاجتماع أيضاً حضور كلاً من نادر شوقي وكيل أعمال النجم حسام غالي إضافة إلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وذلك من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي إضافة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سوف ينضمان إلى الاجتماع أيضاً.

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