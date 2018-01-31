سموحة يضع شرطاً أساسياً من أجل رحيل نجمه إلى الزمالك

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل السماح لنجمه بالرحيل إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر قد اشترط على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري، إضافة إلى انتقال النجم أحمد توفيق إلى صفوف نادي سموحة وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب محمود عبد العزيز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي سموحة قد وافق على رحيل النجم الآخر ياسر إبراهيم إلى صفوف نادي الزمالك، ولكن ذلك لن يحدث إلا بشرط واحد فقط وهو الحصول على مقابل مادي مرتفع دون إجراء صفقة تبادلية بين الطرفين، علماً بأن مجلس إدارة نادي الزمالك كان يرغب في إتمام هذه الصفقة مقابل رحيل لاعبه محمد مجدي إلى صفوف نادي سموحة.

إقرأ أيضاً: اجتماع طارئ بين الخطيب وحسام غالي.. تعرف على التفاصيل