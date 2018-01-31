فيديو: الصراع يشتعل بين صلاح وهاري كين على لقب هداف البريمرليغ

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بات الصراع في الموسم الحالي على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مشتعلاً للغاية ولا يكاد يهدأ نسقه، وذلك بين كلاً من المهاجم الإنجليزي المتألق هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير وبين الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول.

وفي مساء يوم أمس نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف جديد لمصلحة فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في شباك فريق هدرسفيلد تاون هذه المرة ليرفع بذلك الفرعون المصري محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 19 هدفاً جعلته يتواجد في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسوف تُسلط جميع الأعين اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق مانشستر يونايتد، وذلك لكي يرى الجميع ردة فعل الهداف الإنجليزي هاري كين والذي من المتوقع أن يُسجل الليلة من جديد ويُعزز صدارته لترتيب الهدافين، علماً بأن النجم الإنجليزي هاري كين قد سجل حتى هذه اللحظة 21 هدفاً في المسابقة.

جميع أهداف محمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات قبل هدف مباراة الأمس

أجمل أهداف ومهارات الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول

أجمل أهداف ومهارات النجم الإنجليزي هاري كين مع توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي

جميع أهداف النجم الإنجليزي هاري كين في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 م

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