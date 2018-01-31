الاتفاق السعودي يُعلن رسمياً تعاقده مع نجم الأهلي حسين السيد

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أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده رسمياً مع النجم الواعد حسين السيد قادماً من صفوف النادي الأهلي، وذلك في آخر صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي سعياً لتفادي الهبوط في نهاية الموسم الحالي.

وقد قد نشر نادي الاتفاق السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “إدارة نادي الاتفاق تتفق مع إدارة النادي الأهلي المصري على كسب خدمات اللاعب المصري حسين السيد بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف”.

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وبذلك يكون نادي الاتفاق السعودي قد نجح في التعاقد مع لاعب جديد من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما كان قد تعاقد منذ أسبوعين تقريباً مع النجم الواعد أحمد الشيخ على سبيل الإعارة أيضاً ولكن حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

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