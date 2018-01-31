الأهلي يُعلن رسمياً عودة النجم حسام غالي حتى نهاية الموسم

Advertisements

أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن عودة النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد، وذلك بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقد نشر النادي الأهلي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي من أجل الإعلان عن عودة النجم حسام غالي من جديد إلى صفوف المارد الأحمر، وفي إطار ذلك البيان أكد النادي الأهلي أن عودة النجم حسام غالي قد وافق عليها الجهاز الفني لفريق الأهلي بأكمله بقيادة الكابتن حسام البدري.

Advertisements

وقد جاء ذلك بعد الجلسة التي تم عقدها اليوم في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، والتي شهدت حضور كلاً من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي، إضافة إلى الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي وأيضاً نادر شوقي وكيل أعمال النجم حسام غالي وأيضاً النجم حسام غالي.

إقرأ أيضاً: الاتفاق السعودي يُعلن رسمياً تعاقده مع نجم الأهلي حسين السيد