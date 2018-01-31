قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص الميركاتو الشتوي

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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص فترة الإنتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي في اليوم الحالي.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد فترة قيد اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى الساعة الثانية عشر صباحاً من منتصف ليل اليوم الأربعاء أي مع انطلاقة يوم غداً الخميس، علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن أن غلق أبواب القيد لأي لاعب جديد سوف يكون في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم.

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ولكن طلب مسئولي العديد من الأندية المتواجدة منذ صباح اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمد فترة القيد حتى نهاية اليوم من أجل قيد التعاقدات الجديدة، جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يرضخ لطلبات كل الأندية مع العلم بأن الميركاتو الشتوي يُغلق أبوابه في جميع أنحاء العالم في نهاية اليوم الأربعاء.

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