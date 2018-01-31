الفيصلي السعودي يُعلن تعاقده رسمياً مع النجم صالح جمعة

أعلن نادي الفيصلي السعودي رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده مع النجم الواعد صالح جمعة قادماً من صفوف النادي الأهلي، وذلك في آخر صفقات الفريق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
حيث نشر نادي الفيصلي السعودي بياناً رسمياً على موقعه الرسمي من أجل الإعلان عن كامل تفاصيل هذه الصفقة، علماً بأن التعاقد مع النجم الواعد صالح جمعة سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يعود بعدها من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء نظراً لعدم وجود بند أحقية شراء في عقده مع نادي الفيصلي.
وقد أشار نادي الفيصلي السعودي أيضاً في بيانه أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل شيخ كان له دوراً بارزاً في حسم الصفقة سواء من ناحية المفاوضات أو حتى من ناحية الدعم المادي لنادي الفيصلي من أجل إتمام الصفقة.
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