تعرف على ردة فعل ميدو بعد عودة حسام غالي إلى الأهلي

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي على عودة النجم المخضرم حسام غالي إلى صفوف النادي الأهلي من جديد، وذلك في آخر صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مبروك للأهلي عودة الكابيتانو حسام غالي”، علماً بأن كلاً من النجمين سبق لهما وأن لعبا في صفوف فريق واحد وهو فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم حسام غالي في آخر صفقات النادي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد حتى نهاية العام الحالي 2018م، علماً بأن ذلك أتى بعدما فسخ النجم حسام غالي عقده بالتراضي مع نادي النصر السعودي منذ أيام قليلة.

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