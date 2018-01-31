الشباب السعودي يُعلن تعاقده رسمياً مع النجم الواعد عمرو بركات

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أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الحالي عن تعاقده مع النجم الواعد عمرو بركات قادماً من صفوف النادي الأهلي، وذلك في آخر صفقات نادي الشباب قبل ساعات قليلة من غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث قام نادي الشباب السعودي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “رسمياً، عمرو بركات شبابياً لعام ونصف، عمرو بركات أهلاً بك في نادي الشباب”، علماً بأن نادي الشباب قد أصدر أيضاً بياناً عبر موقعه الرسمي والذي أكد فيه أن التعاقد مع النجم عمرو بركات سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

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وبذلك يرتفع عدد اللاعبين الذي قام النادي الأهلي بإعارة كلاً منهم في الميركاتو الشتوي إلى أندية في الدوري السعودي إلى 6 لاعبين، وهم عماد متعب ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وحسين السيد وصالح جمعة وأخيراً عمرو بركات.

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